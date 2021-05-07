НБУ показал как выглядят монеты перед «смертью»

Главное: НБУ опубликовал фотографии монет различных номиналов, которые после сдачи на металлолом отправляются на переплавку.

Детали: Национальный банк Украины 21 мая собирается продать 45,8 тонны выведенных из обращения монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек. Как сообщает пресс-служба регулятора, такой объем монет накопился за 2020-2021 гг.

Копейки сначала утилизируют на Банкнотно-монетном дворе НБУ. Это происходит путем уничтожения на них мотивов изображений на специальном оборудовании, после чего лом отчуждается в ходе аукционов. Преимущественно металл идет на переплавку.

В тему: В марте 2018 года Национальный банк Украины в соответствии с политикой оптимизации наличного обращения Украины презентовал новые оборотные монеты номинальной стоимостью 1, 2, 5 и 10 гривен. Ожидается, что к концу 2020 г эти монеты заменят банкноты соответствующих номиналов, которые сейчас находятся в обращении.

С 1 октября 2019 года в Украине перестали хождение монеты номиналом монеты 1, 2 и 5 копеек.