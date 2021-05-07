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Новости > Голландские СМИ: Санкции Зеленского против Медведчука раздражают Россию

Голландские СМИ: Санкции Зеленского против Медведчука раздражают Россию

Автор: «Фраза»
07.05.21 11:56
87
Голландские СМИ: Санкции Зеленского против Медведчука раздражают Россию

Президент Украины Владимир Зеленский, всего за несколько недель превратился в политика, который пытается торговать антироссийской позицией на Западе. Об этом пишет голландское издание Raamoprusland, сообщает 112ua.tv.

Журналисты подчеркивают, что такое поведение Зеленского, вкупе с санкциями, которые были введены против оппозиционных политиков, в частности, председателя политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, закрытие телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZiK, не могли не вызвать раздражение Москвы.

«Из центристской, балансирующей фигуры он (Зеленский — ред.) за несколько недель превратился в типичного враждебного Москве восточноевропейского политика, который пытается торговать антироссийской позицией на Западе — то есть делает ровно то, что делал перед 2008 годом Саакашвили и что так раздражает Россию. У Москвы должно возникнуть желание показать ему, что у такого поворота и у нападения на ее друзей внутри Украины (санкции против Медведчука) есть своя цена, которая в зависимости от обстоятельств может выразиться даже в более серьезной угрозе», — отмечает издание.

Напомним, 2 февраля президент Владимир Зеленский подписал указ о применении санкций против телеканалов «112 Украина», NewsOne и ZIK. Согласно указу, который вступил в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это предусматривает блокировку вещания всех трех телеканалов.

26 февраля журналисты незаконно закрытых президентом Владимиром Зеленским телеканалов объединились и создали новый телеканал — «Перший Незалежний». Учредителями нового медиа стала группа журналистов, ранее работавших на каналах «112 Украина», NewsOne и ZIK. Но буквально через час после начала вещания власть незаконно отключила телеканал от эфира.

20 февраля Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел в действие решения Совета нацбезопасности и обороны ввести санкции против 8 человек — среди них председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук и его жена Оксана Марченко.

Ведущие европейские политики, международные и украинские эксперты и мировые СМИ раскритиковали указ Зеленского о прекращении работы телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

За последние 2 месяца мировые СМИ, европейские политики и эксперты опубликовали более 10 тысяч материалов, посвященных травле украинской властью оппозиции и независимых телеканалов.

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