В Белом доме сделали резонансное заявление о вступлении Украины в НАТО

Главное: Администрация Белого дома однозначно заявила о поддержке вступления Украины в НАТО.

Детали: Администрация президента США Джо Байдена поддерживает вступление Украины в НАТО. Как сообщает РБК-Украина, заместитель пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер заявила на брифинге 6 мая, что администрация привержена тому принципу, чтобы двери НАТО оставались открытыми для желающих, когда те выполнят обязательства для вступления и внесут вклад в усиление евроатлантической безопасности.

При этом в ответ на вопрос журналистов, означает ли это поддержку вступления Украины в НАТО, представитель Белого дома ответила утвердительно: «Да, мы поддерживаем».

В свою очередь, Государственный секретарь США Энтони Блинкен в ходе визита в Украину заявил, что наша страна сможет вступить в НАТО, достигнув определенных критериев. «Я хочу четко отметить: двери НАТО открыты для Украины. НАТО вновь напомнило о своих обязательствах, взятых на Бухарестском саммите 2008 года. То, что мы видим сейчас — Украина все ближе сотрудничает с натовскими программами и самое главное — проводит необходимые реформы и инвестиции», — заявил он в интервью ICTV.

В тему: В середине апреля 2021 года Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе совместного брифинга с главой Министерства иностранных дел Дмитрием Кулебой заявил, что никто не может вмешиваться во вступление Украины в альянс.