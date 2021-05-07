Отныне мужчины в Украине могут уходить в декрет наравне с женщинами

Главное: Президент Владимир Зеленский подписал закон, который расширяет возможности мужчин по уходу за ребенком. Он предусматривает равные возможности брать отпуск по уходу за ребенком до 3 лет как для матери, так и для отца.

Детали: 6 мая президент Украины Владимир Зеленский подписал закон, обеспечивающий равные возможности для мужчины и женщины в вопросе совмещения работы с семейными обязанностями. Как сообщает пресс-служба Офиса главы государства, он позволяет создать предпосылки для усиления роли отца в воспитании детей и развития ответственного отцовства в Украине.

Документ устраняет законодательные пробелы, ограничивающие право отца на отпуск по уходу за ребенком и предусматривает введение нового одноразового вида отпуска при рождении ребенка продолжительностью до 14 календарных дней, который оплачивается за счет работодателя.

Такой отпуск будет предоставляться кому-то одному: мужчине, жена которого родила ребенка; отцу ребенка, если он не женат на матери ребенка, но проживает совместно; бабушке или деду, или другим совершеннолетним родственникам ребенка, которые фактически за ним ухаживают.

Законом также определен отпуск по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста как равное право каждого родителя.

Также установлено право работников обоего пола, имеющих детей или совершеннолетнего ребенка с инвалидностью с детства подгруппы «А» I группы, на дополнительный отпуск.

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