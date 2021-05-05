Алкоголь в Украине может существенно подорожать

Главное: В Украине ожидается подорожание алкоголя. С предложением выступило Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства.

Детали: Алкогольные напитки в Украине могут серьезно подорожать. Поднять цены предлагает Министерство развития экономики торговли и сельского хозяйства.

В сообщении чиновников сказано, что сейчас разрабатывается соответствующее постановление.

В министерстве напоминают, что существующий сегодня размер минимальных оптово-отпускных и розничных цен на алкоголь ввели в сентябре 2018 года.

Там считают, что «с учетом роста цен на сырье, энергоносители и затрат на оплату труда их следует откорректировать».

Что же подорожает?

Цены на водку и ликероводочные изделия хотят поднять на 6,2%.

В то же время стоимость виски, рома и джина собираются увеличить на 5,9%, а коньяк и бренди – на 5,5%.

Также чиновники считают, что винодельческую продукцию, сидр, перри (содержание спирта не более 8,5%), вермуты и виноградные вина с добавлением экстрактов следует «укрепить» в цене на 8,2-34,2%

Кроме этого ожидается, что цены на вина виноградные натуральные, игристые вина и газированные винные напитки не изменятся

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