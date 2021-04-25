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Новости > Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020

Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020

Абелардо
25.04.21 13:16
570
Один из лучших игроков «Шахтера» не сыграет за Украину на Евро-2020

Главное: Лучший бомбардир двух последних сезонов в УПЛ – натурализированный бразильский форвард «Шахтера» Жуниор Мораес порвал крестообразные связки и вылетел минимум на полгода. Он также пропустит Евро-2020.

Детали: Накануне, 24 апреля, форвард донецкого «Шахтера» Жуниор Мораес получил травму на тренировке в преддверии матча 23-го тура УПЛ с «Александрией», в результате чего пропустит не только концовку сезона в УПЛ, но и Евро-2020.

Медики диагностировали у Мораеса разрыв крестообразной связки колена. По имеющейся информации, натурализированный бразилец получил травму не в борьбе с партнерами по команде, а неудачно приземлившись после удара головой. Мораес неудачно упал на правую ногу и порвал крестообразные связки.

В понедельник Жуниор Мораес отправится на медицинское обследование в Барселону. На следующей неделе футболисту предстоит операция, после чего ожидается длительное восстановление. По оценкам медицинского департамента клуба, восстановление займет около 6 месяцев.

В начале апреля Мораесу исполнилось 34 года. Он дважды подряд становился лучшим бомбардиром чемпионата Украины, а в текущем сезоне отличился в Премьер-лиге 6 раз в 17 поединках и преодолел рубеж в 100 мячей в турнире.

Добавим, что в последних двух сезонах Мораес становился лучшим бомбардиром УПЛ. В сезоне 2019/20 он забил 20 голов, а в сезоне 2018/19 Мораес отметился 19 точными ударами.

В тему: Молодой чемпион мира из «Динамо» передумал играть за сборную Украины.

Тэги: ФК Шахтер, футбол, спорт, Евро-2020, Жуниор Мораес

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