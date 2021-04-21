Bellingcat: К взрывам на складах оружия в Чехии причастны шесть сотрудников ГРУ

Главное: В Bellingcat рассказали, кто причастен к взрывам на складах оружия в Чехии. С происшествием связывают шесть сотрудников российской военной разведки ГРУ.

Детали: За взрывом склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году стояли, по меньшей мере, шесть сотрудников российской военной разведки ГРУ. Об этом говорится в расследовании Bellingcat в сотрудничестве с чешским изданием Respekt.

Они входили в состав подразделения 29155, члены которого совершают акты насилия за пределами России.

По данным расследования, операция проходила под личным наблюдением командира отряда генерал-полковника Андрея Аверьянова, который на момент его засекречивания отправился в Центральную Европу и вернулся в Москву всего через несколько часов после взрыва в Врбетицах.

"Известно лишь о двух событиях, в которых Аверьянов участвовал за пределами России. Учитывая его высокое положение в ГРУ, это свидетельствует о том, что они, видимо, имели важное значение для российского правительства. Врбетице - одна из них", - говорится в сообщении.

Аверьянов якобы имел прямые связи с руководством ГРУ и правящей администрацией.

Вместе с ними в операции участвовали его подчиненные из той же воинской части Денис Сергеев, Егор Гордиенко, а также подполковник Николай Ежов и скандально известные сотрудники ГРУ Анатолий Чепига и Александр Мышкин (известные под вымышленными именами Александр Петров и Руслан Боширов), причастные к отравлению Скрипалей в британском Солсбери.

Операция во Врбетице, возможно, должна было состояться раньше, но по не известным причинам ее отложили примерно на неделю. Имеющаяся информация свидетельствует, что некоторые члены группы 29155 прибыли в Чехию в течение 2014 года через соседние страны, а также с подготовительной миссией из Швейцарии.

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