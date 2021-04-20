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Новости > В Европе первая страна запустила COVID-паспорта для путешествий

В Европе первая страна запустила COVID-паспорта для путешествий

Агата Кловская
20.04.21 20:16
483
В Европе первая страна запустила COVID-паспорта для путешествий

Главное: В Европе первая страна запускает «коронавирусные» паспорта для путешествия. Первопроходцем стала Франция. COVID-паспорта будут доступны в виде мобильного приложения или в бумажном виде.

Детали: Франция первой в Европе запускает COVID-паспорта для поездок. Об этом сообщает Politico.

Как сообщается, Франция станет первой страной-членом ЕС, которая ввела проездной COVID-билет, первый пример цифрового «зеленого пропуска», который к середине июня планируют распространить на весь Евросоюз.

Приложение TousAntiCovid уже загрузили около 15 миллионов человек. В нем будут отображаться ПЦР — тесты и тесты на антиген. Он также будет включать сертификаты о прививках.

Приложение будет протестировано на рейсах Air France и Air Corsica в Аяччо на Корсике на этой неделе, а затем на рейсах во французские зарубежные департаменты. Правительство Франции надеется протестировать приложение с соседними странами ЕС в течение двух недель.

Одним из преимуществ программы является то, что она поможет предотвратить использование поддельных тестов. Но приложение TousAntiCovid не будет использоваться для доступа к ресторанам и магазинам во Франции.

Также будет доступна бумажная версия для граждан, не имеющих программы TousAntiCovid.

В тему: В связи с тяжелой ситуацией с коронавирусом в мире Всемирная организация здравоохранения решила на 90 дней продлить режим международной чрезвычайной ситуации.

Тэги: Европа, мир, паспорт, путешествие, коронавирус

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