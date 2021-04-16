Оксана Марченко выпустила новую серию «Паломницы», в которой раскрыла секрет крещения Руси

Оксана Марченко выпустила новую серию авторского проекта «Паломница». Фильм расскажет о Зимненском женском Святогорском Успенском монастыре и об историях людей, у которых в общении с Богом начиналась новая жизнь. Как сообщает PNK.TV, об этом телеведущая написала на своей странице в Instagram.

Обитель расположена на Волыни. Ее первую деревянную церковь построил князь Владимир более тысячи лет назад, когда окрестил Русь. В ней сохранилась древняя икона, которой молился государь. Кстати, в этом эпизоде раскроется вопрос, почему именно Христианство выбрал глава державы для себя и своих подданных.

Новый фильм повествует о крещении. Священники опишут все тонкости этого таинства, а «Паломница» покажет его процесс. Более того, Оксана Марченко расскажет личную историю о своем сыне. Она не спешила с этим обрядом и хотела дать мальчику выбор, когда он подрастет. Но однажды кое-что случилось, и это заставило ее передумать.

Седьмая серия «Паломницы» уже доступна к просмотру — на официальном YouTube-канале Оксаны Марченко.