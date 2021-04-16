Стало известно, когда в Киеве будут отключать горячую воду

Главное: С 4 мая в Киеве начнут отключить горячую воду. Причина – гидравлические испытания на теплосетях.

Детали: Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что с 4 мая в городе начнут отключать горячую воду. Причиной называются гидравлические испытания на теплосетях.

Градоначальник заявил: «В этом году, как и в прошлом, мы на месяц откладываем начало гидравлических испытаний на теплосетях. Обычно начинали испытания сразу после завершения отопительного сезона. Мы учитываем продолжение суровых карантинных ограничений, дистанционный режим учебного процесса в школах и то, что многие киевляне сегодня работают дистанционно».

Он добавил: «Прошлый отопительный сезон был осложнен резкими перепадами температур, вызывающими повреждения сетей. Но даже при таких условиях нам удалось снизить уровень аварийности на 15%. Это результат системной модернизации теплосетей. За два года Киев обновил 270 километров трубопроводов».

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