Создана водка, которая почти не вызывает похмелье

Главное: Создана водка, почти не вызывающие похмелья. Ее изобрели ученые из РФ.

Детали: Ученые из Новосибирска (РФ) изобрели водку, после которой, как они уверяют, практически не бывает похмелья. Об этом пишут местные СМИ.

Отмечается, что они уже получили патент на ее производство.

Специалисты утверждают, что их изобретение «позволяет снизить на 18-20% токсическое и постинтоксикационное действие водки при почти полном сохранении эйфорического эффекта, а также на 20-33% уменьшить скорость формирования алкогольной зависимости».

Информируется, что секрет напитка в растительном сырье ягель (лишайники), которое распространено на севере.

Сообщается: «Ягель является транспортом для определенных веществ, выступает как сорбент для различных соединений».

В тему: Назван напиток, вызывающий самое сильное похмелье.