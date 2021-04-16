Один из лучших футболистов мира подхватил опасную болезнь

Главное: Один из лучших нападающих английском Премьер-лиги Пьер-Эмерик Обамеянг подхватил малярию. Эту болезнь он привез из Габона, где играл за свою национальную сборную.

Детали: Один из лучших нападающих мира, лидер лондонского «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг заболел малярией. Об этом сам игрок сообщил в своем Instagram.

Экс-звезду дортмундской «Боруссии» госпитализировали, но, по его словам, ему уже лучше. Футболист заразился недугом во время визита на свою родину — Габон. 31-летний нападающий приехал сыграть за свою национальную команду в отборочных матчах к Кубку африканских наций. Сроки восстановления пока не сообщаются.

В текущем сезоне АПЛ бомбардир сыграл 25 матчей, забил 9 голов и еще отметился одним ассистом на партнера.

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