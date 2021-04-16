У Китая рекордно вырос ВВП

Главное: ВВП Китая растет. Зафиксированы рекордные плюс 18,3%.

Детали: У Китая фиксируется рекордный рост валового внутреннего продукта. Цифры по итогам первого квартала года приводит Государственное статистическое управление страны.

Сообщается, что ВВП увеличился сразу на 18,3%. Прошлый рекорд датируется вторым кварталом 2007 года, когда рост составил 15%.

Информируется, что ВВП страны достиг 24,93 триллиона юаней (примерно 3,8 триллиона долларов).

Также уточняется следующее: аграрный сектор Китая вырос на 8,1% (1,13 триллиона юаней), промышленных сектор увеличился на 24,4% (9,26 триллиона юаней), а сфера услуг страны выросла на 15,6% (14,54 триллиона юаней).

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