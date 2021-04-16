В Индии установлен жуткий COVID-антирекорд

Главное: В Индии свирепствует коронавирус. Выявлено рекордное число больных.

Детали: COVID-19 в Индии установил страшный антирекорд. Данные приводит министерство здравоохранения страны.

Сообщается, что за сутки выявили 217 353 случая заразы, а умерли сразу 1 185 людей.

Всего в этой стране коронавирусом заболели уже 14 291 917 человек, а погибли от болезни 174 308 людей.

Отмечается, что рост числа больных продолжается 37-й день кряду.

Наибольшее число заражений за последние сутки выявили в штате Махараштра (61 695).

С начала эпидемии удалось вылечить 12 547 866 людей. Сейчас болеют 1 569 743 человека.

В тему: Ученые из США придумали еще девять способов лечения от коронавируса.