Правоохранители нагрянули с обыском в «Укрзализныцю»

Главное: По информации ряда народных депутатов, ГБР проводит обыски в центральном офисе «Укрзализныци».

Детали: Государственное бюро расследований в четверг, 8 апреля, устроило обыски в главном офисе «Укрзализныци». Как сообщила глава Временной следственной комиссии Верховной Рады Украины по вопросам проверки и оценки состояния АО «Укрзализныця» Юлия Гришина, это может быть связано с критической ситуацией, сложившейся в ведомственных больницах по борьбе с COVID-19 и по результатам аварии 29 марта.

Как сообщает LB.ua, соответствующая комиссия была создана в конце января в связи со значительными нарушениями в компании, которые будто бы были обнаружены во время плановой ревизии.

Информацию об обысках издания подтвердили также другие народные депутаты.

Отметим, что официальной информации об обысках со стороны ГБР пока не поступало.

В тему: По данным бывшего народного депутата Борислава Березы, члены наблюдательного совета компании за прошлый год потратили только на питание и авиаперелеты более 7 млн гривен.