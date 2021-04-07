Украинский язык стал четвертым на официальном сайте НАТО

Главное: К версиям официального сайта НАТО на английском, французском и русском языке добавилась украиноязычная.

Детали: На официальном сайте Организации Североатлантического договора появился раздел на украинском языке. Как сообщает LB.ua, отныне поисковая система Google автоматически перенаправляет на него пользователей из Украины.

Отметим, что до сих пор он был доступен лишь на трех языках: английском, французском и русском.

В тему: Как сообщали СМИ, 5 апреля 2021 года пост на украинском языке впервые появился в соцсетях Сухопутного командование НАТО. До этого они были только на английском.