Американцы сумели подключить мозг к компьютеру

Главное: Ученые подключили мозг к компьютеру. Впервые в истории удалось передать сигналы без проводных технологий.

Детали: Американским ученым удалось совершить кое-что невероятное. Об этом пишет издание The Independent.

В публикации сказано, что исследователи из университета Брауна «разработали систему, способную передавать сигналы мозга непосредственно на компьютер без использования проводных технологий».

Сообщается, что в клинических испытаниях технологии BrainGate использовали маленький передатчик – его подключили к моторной коре головного мозга человека.

Информируется, что после этого люди с параличом могли управлять планшетным компьютером, а «скорость набора текста, точность наведений и кликов мышью не уступала точности проводных систем».

Эксперты говорят: «Мозговые сигналы записываются и передаются с аналогичной точностью, что означает, что мы можем использовать те же алгоритмы декодирования».

Теперь в США надеются: «С помощью нашей технологии мы получили возможность наблюдать за активностью мозга из дома в течение длительного времени».

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