Марат Акопян: В Армении достаточно мест, которые могут заинтересовать украинцев

Открытие рейсов уже третьей украинской авиакомпанией в Армению, свидетельствует о востребованности и перспективности направления, об этом в интервью «Арменпресс» заявил украинский обозреватель Марат Акопян.

«Если учесть, что две из трех авиакомпаний — лоукостеры, это создает дополнительные возможности совершать визиты по доступным ценам. Туризм – одна из тех сфер, где наиболее быстрыми темпами можно развить экономические связи Армении и Украины. Конечно, сейчас сдерживающим фактором пока является пандемия коронавируса, но это временные трудности. Помимо традиционного морского отдыха в Украине активно развиваются оздоровительный и горный туризм. В стране тысячи уникальных достопримечательностей, а многовековая совместная история еще и дает возможность в разных уголках страны увидеть сотни памятников архитектуры, мест и сооружений, имеющих непосредственную связь с армянами и Арменией», — отметил Акопян.

По словам обозревателя, в Армении также достаточно мест, которые могут заинтересовать украинцев, древние храмы, архитектура городов, бесподобных по красоте гор, рек, водопадов и озер, никого не оставят равнодушными. Уже не говорю про успевший завоевать популярность армянский гастротуризм. В Армении, кроме уже существующих мест, связанных с Украиной и украинцами, добавились новые, недавно открытый в центре Еревана памятник Тарасу Шевченко и строящийся недалеко от памятника единственный в регионе скейт-парк – подарок от Союза армян Украины.

Отметим, авиакомпания Bees Airline, это уже третий авиаперевозчик, осуществляющий рейсы из Украины в Армению. Сейчас в Ереван летят авиакомпании МАУ и SkyUp.