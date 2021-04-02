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Новости > Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои

Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои

Александра Кудрявцева
02.04.21 17:05
257
Священник УПЦ призвал ПЦУ не захватывать храмы, а строить свои

Главное: Настоящий патриотизм заключается в том, чтобы уважать демократию, законы Украины, уважать выбор исповедовать ту веру, которую он хочет.

Детали: Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом на пресс-конференции в «Украинских Новостях» заявил протоиерей Виталий Дуров, настоятель Свято-Михайловского храма Украинской Православной Церкви села Задубровка Черновицкой области, где верующие уже около двух лет круглосуточно защищают свой храм от захвата активистами ПЦУ.

«Когда отдельные представители ПЦУ, представители отдельных СМИ, некоторые представители власти порочат нашу Церковь, называют ее неправильной, приводят разные доводы, почему мы какие-то не такие. Однако, они не пренебрегают тем, чтобы перерегистрировать наши общины, забирать наши храмы, и, что самое наиболее удивительное, был внесен закон, который хочет лишить нашу Церковь своего имени. Не понятно. Если мы вам такие ненавистные, если мы какие-то неправильные, к чему тогда вам наше? Стройте свои храмы, регистрируйте свои общины, называйте свою церковь так, как вы считаете нужным, но не трогайте нас», — подчеркнул священник.

Протоиерей Виталий напомнил, что декларируя демократические ценности, украинским властям и обществу, необходимо соблюдать права и свободы граждан, а также уважать их выбор.

«Если мы выбрали этот путь, исповедовать именно нашу Православную веру, молиться на нашем церковно-славянском языке — то, пожалуйста, уважайте наш выбор. Мы уважаем ваш выбор, хотя, по моему мнению, он может быть и неправильный, мы уважаем ваше видение и вашу возможность исповедовать вашу веру. Но хотим, чтобы это было взаимно — чтобы нас также уважали, любили и считались с нами. Потому что все мы -граждане Украины, мы родились здесь, в Украине, живем и общаемся на украинском языке, и хотим, чтобы к нам обращались как к своим согражданам», — отметил священник.

Как сообщалось ранее, вчера в Киеве на Владимирской горке духовенство и верующие захваченных храмов из разных епархий Украинской Православной Церкви молились об отмене дискриминационных законов против Церкви. Верующие Украинской Православной Церкви из всех регионов Украины написали более 1 млн писем-обращений к Президенту Украины, Верховной Раде и Кабинету Министров с требованием отменить неконституционный закон № 2662 (проект 5309) о принудительной смене названия УПЦ.

В тему: Религиозный эксперт заявил об антиконституционной политике власти и игнорировании верующих УПЦ.

 
Тэги: новости православия, УПЦ

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