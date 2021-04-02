На 87-м округе украли 100 бюллетеней и отменили выборы на участке, где победил Шевченко, — СМИ

В г. Надворная (Ивано-Франковская область) во время пересчета голосов члены участковой комиссии обнаружили пропажу 100 бюллетеней. Под этим предлогом отменили результаты выборов на участке, где победил кандидат в народные депутаты от политической партии «За майбутнє» Александр Шевченко. Об этом сообщается в телевизионном сюжете ТСН. Ранок, пишут «Украинские новости».

«Было 377 голосов „за“ Александра Шевченко. А вот в окружкоме (окружной избирательной комиссии) при пересчете 100 бюллетеней исчезло. За дело взялась полиция. Члены окружкома заподозрили, что бюллетени могли украсть из помещения несмотря на охрану. Выборы на этом участке в Микуличине признали недействительными», — говорится в сюжете.

По информации партии «За майбутнє», после того, как сотрудники Службы безопасности Украины вывели из помещения окружной избирательной комиссии (ОИК) наблюдателей, было обнаружен факт незаконного проникновения в помещение и манипуляций с избирательными бюллетенями — один из мешков был разорван и заклеен клейкой лентой.

На следующий день во время заседания комиссии представитель партии «Слуга народа» указал на конкретный пакет с участка в селе Микуличин, где победу одержал кандидат Александр Шевченко, и потребовал пересчета количества бюллетеней. Оказалось, что «исчезло» 100 бюллетеней из 377. Под этим предлогом было полностью отменены результаты выборов на всем участке.