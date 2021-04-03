Американские врачи призвали не игнорировать головные боли

Главное: Американские медики рассказали, что головные боли могут указывать на серьезные проблемы со здоровьем. В том числе и об опухоли мозга.

Детали: Специалисты из Национальной службы здравоохранения США призвали не игнорировать постоянные головные боли. По их словам, они могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем.

Врачи информируют: «Головные боли могут сигнализировать о проблемах с кровеносными сосудами в мозге, его опухоли, повреждении, а также о повышенном или пониженном внутричерепном давлении».

Кроме этого сообщается: «При них также не исключены также различные инфекции, в частности, менингит».

Американцы также отмечают: «Причиной головных болей может быть и частый прием лекарственных препаратов, в том числе, обезболивающих средств».

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