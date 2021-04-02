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Новости > Парламент Словакии осудил убийство жителей Карабаха и потребовал вернуть пленных

Парламент Словакии осудил убийство жителей Карабаха и потребовал вернуть пленных

Александр Панько
02.04.21 12:25
652
Парламент Словакии осудил убийство жителей Карабаха и потребовал вернуть пленных

Парламент Словакии на пленарном заседании в четверг принял вторую за последние месяцы резолюцию по карабахскому конфликту. В этом документе депутаты осудили убийство мирных жителей Нагорного Карабаха, удары по гражданским инфраструктурам, уничтожение культурно-исторических и религиозных памятников, пишет analitikaua.net.

Как сообщает пресс-служба МИД Армении, автором резолюции выступил председатель комиссии по внешним отношениям, депутат от партии «Социальные демократы» Мариан Кери.

В документе также выражена глубокая обеспокоенность по поводу того, что военнопленные и другие лица не были освобождены, как того требует международное гуманитарное право.

Резолюция призывает правительство Словацкой Республики, Евросоюз и международные организации обеспечить надлежащее расследование всех обвинений в военных преступлениях, обеспечить беспрепятственный и неограниченный доступ международных организаций в Нагорный Карабах.

Принятый в Национальном совете документ — вторая по счету резолюция, касающаяся карабахского конфликта. Аналогичная резолюция была принята в разгар войны в Нагорном Карабахе 22 октября 2020 года.

Как известно, вторую войну в Карабахе с молчаливого согласия России, инициировал Азербайджан при активной поддержке Турции и боевиков с Ближнего Востока. В результате, по итогам боевых действий, Россия, использовав амбиции Азербайджана и Турции, добилась размещения своих «миротворческих сил» в Карабахе.

В пикантной ситуации оказалась как Армения, которая фактически вынужденно допустила вмешательство России в дела второго армянского государства — Республики Арцах, так и Азербайджан, который вместо того, чтобы установить суверенитет над всем Карабахом, вынужденно согласился на присутствие на своей территории войск еще одного иностранного государства — РФ. Не без выгоды осталась и Турция, кто еще более усилил свое влияние на Азербайджан.

Фактически, изображающий триумф Ильхам Алиев поставил Азербайджан в еще более зависимое положение от Москвы и Анкары.

Тэги: Армения, мир, Карабах, Словакия

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