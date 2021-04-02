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Новости > Ночью Карпаты изрядно занесло снегом

Ночью Карпаты изрядно занесло снегом

Агата Кловская
02.04.21 11:08
195
Ночью Карпаты изрядно занесло снегом

Главное: В Карпатах шел снег. Намело пятнадцать сантиметров.

Детали: В ночь на пятницу, 2 апреля, в высокогорье Карпат валил снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что всего намело около пятнадцати сантиметров мокрого снега.

На утро тут облачно, наблюдается туман. Видимость тут составляет пятьдесят метров.

В сообщении информируется: «Температура воздуха минус 1 градус, ветер западный одиннадцать метров в секунду».

В тему: Киевлянам рассказали об аномальной жаре, которая обрушилась на город накануне.

Тэги: снег, общество, погода, Карпаты, регионы, погодные условия, новости Украины

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