Ночью Карпаты изрядно занесло снегом

Главное: В Карпатах шел снег. Намело пятнадцать сантиметров.

Детали: В ночь на пятницу, 2 апреля, в высокогорье Карпат валил снег. Об этом сообщает Черногорский горный поисково-спасательный пост.

Отмечается, что всего намело около пятнадцати сантиметров мокрого снега.

На утро тут облачно, наблюдается туман. Видимость тут составляет пятьдесят метров.

В сообщении информируется: «Температура воздуха минус 1 градус, ветер западный одиннадцать метров в секунду».

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