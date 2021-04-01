За год украинцы потратили больше, чем заработали

Главное: В карантинный год сбережения жителей Украины сократились на 17 миллиардов гривен. Это следует из разницы потраченных и заработанные денег.

Детали: Сбережения украинцев в течение 2020 года сократились на 17 млрд грн. Об этом свидетельствуют предварительные данные Госстата, сообщает «Корреспондент».

Так, по предварительным данным Госстата доходы населения в 2020 году достигли 3972,4 млрд грн.

Основную долю в структуре доходов в прошлом году составила зарплата — 45,9% (1,823 млрд грн), прибыль и смешанный доход — еще 17,9%. В то же время значительная часть приходилась на соцпособия и другие полученные трансферты — 33,6% (только соцпомощь — 652,1 млрд грн, или 16,4% в структуре доходов).

При этом расходы украинцев составили 3989,4 млрд грн, а сбережения уменьшились на 17 млрд грн. Таким образом, расходы превысили доходы на такую сумму.

Располагаемый доход в расчете на одного человека в прошлом году составил 73 355 грн.

В тему: В июле минувшего года сообщалось, что доходы ниже фактического прожиточного минимума получают более 20% украинцев. При этом доходы 20% наиболее обеспеченных украинцев превысили доходы 20% наименее обеспеченных в 3,5 раза.