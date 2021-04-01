Назван самый безопасный алкогольный напиток

Главное: Нарколог назвал коктейли самым опасным алкоголем. Специалист советует пить вино.

Детали: Российский нарколог Дмитрий Кубарев поведал о том, какой алкоголь опасен для организма, а какой – относительно нет. Его цитируют местные СМИ.

Эксперт говорит, что употреблять алкоголь в виде коктейлей – не лучшая идея.

Специалист информирует: «В них содержится большое количество красителей и различных вкусовых добавок, которые сверху разбавляют другими готовыми алкогольными напитками».

Он добавил: «Пиво также наносит вред организму, так как на большинстве предприятий его производят из концентрата».

Медик отмечает: «Самыми безопасными алкогольными напитками являются те, что получают путем естественного брожения виноградных соков, то есть вино. Их крепость не превышает 9-13%, и их употребление не вызывает выраженной агрессии со стороны организма человека».

В тему: Нарколог поведал, как пить алкоголь с минимальным вредом.