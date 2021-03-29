Суэцкий канал разблокирован

Главное: Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о разблокировании Суэцкого канала. Навигация будет возобновлена полностью через три с половиной дня.

Детали: В понедельник, 29 марта, президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявил о разблокировании Суэцкого канала. Об этом сообщает Reuters.

«Египтянам удалось разрешить кризис с севшим на мель судном», — сказал он.

Вскоре движение судов будет восстановлено.

«И, вернув дела в нормальное русло, египетскими руками, весь мир может быть уверен в том, что его товары проходят через эту навигационную артерию», — сказал ас-Сиси.

Глава Суэцкого канала Усама Рабиа заявил, что навигация будет возобновлена полностью через три с половиной дня.

«Нам удалось справиться с кризисом и не прибегать к крайнему сценарию разгрузки судна. После того, как контейнеровоз будет полностью перемещен, навигационное движение будет восстановлено», — сказал он.

«Мы продолжим работать в круглосуточном режиме, чтобы пропустить все стоящие в очереди на проход суда и положить конец затору», — отметил он, добавив, что на это понадобится порядка трех с половиной дней.

Контейнеровоз водоизмещением 220 тысяч тонн и длиной 400 метров принадлежит японской компании Shohei Kisen и ходит под панамским флагом.

В тему: 23 марта судно перегородило одномагистральную южную часть Суэцкого канала из-за сильного ветра и песчаной бури, изменив курс и упершись носом и кормой в противоположные берега русла.

Названа впечатляющая сумма, которую мировая торговля теряет из-за затора в Суэцком канале.