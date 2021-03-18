Детский омбудсмен рапортовал о закрытии страницы оскандалившейся 8-летней модели в соцсети

Главное: Одна из социальных сетей заблокировала аккаунты оскандалившихся молодых блогеров Миланы Маханец и Паши Пая. При этом ее представители возмутились контентом.

Детали: Социальная сеть Likee заблокировала аккаунты 8-летней Милы Маханец и 13-летнего Паши Пая, которые оскандалились публичным «романом» в соцсетях. Как сообщил уполномоченный по правам детей Николай Кулеба на своей странице в Facebook, официальные представители сети «возмущены таким контентом».

По его словам, соцсети должны «тщательнее относиться к тому контенту, который у них есть. Ведь дети очень чувствительны, и деструктивный контент имеет на них сильное влияние».

Отметим, что страницы детей в Instagram по-прежнему доступны.

В тему: На днях в соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших «романтических фотографий» 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

Позже выяснилось, что Милана является внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.

17 марта мама девочки сообщила, что ее допросили в полиции. Она не считает себя виновной и намерена судится с теми, кто «публиковал негативную и неподтвержденную информацию».

При этом отец Миланы, который не живет с семьей, заявил, что в шоке от происходящего.