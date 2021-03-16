Главные новости за 16 марта 2021 года

— Весенние каникулы для учащихся 5-11 классов в Киеве начнутся на два дня раньше. По словам мэра Виталия Кличко, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

— В соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших романтических фотографий 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

— Восьмилетняя модель Милана Маханец, оскандалившаяся в связи с «романом» с 13-летним блогером Пашей, оказалась внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.

— В Украине производителей вакцин могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок.

— По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

— Более половины украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса. По данным соцопроса, это связано с недоверием к нынешней вакцине.

— Жертвами коронавируса в Украине стали 264 человека. Выявлено еще 9642 больных.

— На левом берегу в Киеве полицейские тщетно попытались остановить работника одной из служб доставки на скутере. При этом они грубо нарушали правила дорожного движения.

— В Тернополе нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7 класса. Она била школьника головой об стену.

— Пенсионеры устроили давку у мусорных баков одного из супермаркетов Кривого Рога, пытаясь достать выброшенный просроченный товар.

— Российские космонавты попытаются установить место утечки воздуха на МКС при помощи нескольких десятков небольших клочков бумаги.

— Необычные стаканы для пива созданы в Японии. Их можно съесть.