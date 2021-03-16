Все разделы

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

МИР

ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИКА

Недвижимость

Криминал

КУЛЬТУРА

ОБЩЕСТВО

СПОРТ

ЗДОРОВЬЕ

Наука

Образование

Технологии

Транспорт

Авто

Курьезы

Все новости Украины

Региональные

ТОП-ТЕМЫ:
Новости > Главные новости за 16 марта 2021 года

Главные новости за 16 марта 2021 года

Александр Панько
16.03.21 18:59
479
Главные новости за 16 марта 2021 года

— Весенние каникулы для учащихся 5-11 классов в Киеве начнутся на два дня раньше. По словам мэра Виталия Кличко, это связано со сложной эпидемиологической ситуацией из-за коронавируса.

— В соцсетях разгорелся скандал вокруг «романа» и последовавших романтических фотографий 8-летней модели Миланы Маханец и 13-летнего блогера Паши. Детский омбудсмен Николай Кулеба обратился в правоохранительные органы.

— Восьмилетняя модель Милана Маханец, оскандалившаяся в связи с «романом» с 13-летним блогером Пашей, оказалась внучкой представителя секретариата Верховной Рады Украины Сергея Шумейко.

— В Украине производителей вакцин могут освободить от гражданской ответственности за любые последствия прививок.

— По словам главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко, медленные темпы проведения кампании по массовой вакцинации в Украине были запланированы изначально.

— Более половины украинцев не собираются вакцинироваться от коронавируса. По данным соцопроса, это связано с недоверием к нынешней вакцине.

— Жертвами коронавируса в Украине стали 264 человека. Выявлено еще 9642 больных.

— На левом берегу в Киеве полицейские тщетно попытались остановить работника одной из служб доставки на скутере. При этом они грубо нарушали правила дорожного движения.

— В Тернополе нетрезвая учительница физкультуры набросилась на ученика 7 класса. Она била школьника головой об стену.

— Пенсионеры устроили давку у мусорных баков одного из супермаркетов Кривого Рога, пытаясь достать выброшенный просроченный товар.

— Российские космонавты попытаются установить место утечки воздуха на МКС при помощи нескольких десятков небольших клочков бумаги.

— Необычные стаканы для пива созданы в Японии. Их можно съесть.

Тэги: Киев, Япония, общество, пиво, здоровье, школа, пенсионер, скандал, МКС, Кривой Рог, вакцинация, образование, Тернополь, каникулы, криминал, доставка, Национальная полиция Украины, новости Украины, коронавирус, вакцина от коронавируса, Милана Маханец

Комментарии

Статьи

15.03.21 09:29

В Раде проталкивают риэлторскую монопольку. Зачем?

Автор: Александр Карпец

Интервью

15.10.20 09:36

Петр Науменко: Надеюсь, что верну мамонтов на родину в Гатное, а «Мамонт Парк» поможет развитию громады

Автор: Агата Кловская

Колонка автора
15.03.21 08:13

«Заря» – «Динамо»: очень важная, но не решающая победа

Автор: Андрей Шахов

Дайджест

Козак дал жесткий ответ Киеву
16.03.21 19:08

Козак дал жесткий ответ Киеву

Автор: Кирилл Киквидзе, «Корреспондент»

Выбор редакции
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Наполеон: дезертир, мифотворец и убийца. Подкаст «Фразы»
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Почему Зеленский «выстрелил себе в голову». И Украине заодно
Что нас ждет сразу после смерти?
Что нас ждет сразу после смерти?
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Масоны раскрыли свой самый главный секрет
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Почему вместо Европы в Украине построили упоротый «совок»
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Русский язык в Украине так и не получилось задавить
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Педофил из Львова насиловал девочек под прикрытием католической церкви
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
Дискриминационный закон о языке можно смело не выполнять
ТОП 8 сериалов про тайные общества
ТОП 8 сериалов про тайные общества
fraza.com
Все новости
Главное
Популярное
16.03.21 19:25

Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
16.03.21 18:59

Главные новости за 16 марта 2021 года
16.03.21 17:21

Козак дал жесткий ответ Киеву: Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях
16.03.21 17:03

Малолетняя модель, попавшая в скандал из-за «романа» с 13-летним блогером, оказалась внучкой чиновника
16.03.21 16:33

Грипп не спит: стало известно о непростой ситуации в Киеве
16.03.21 16:27

Киевляне так и не дождались обещанной Кличко вакцинации, — блогер
16.03.21 16:26

Большинство украинцев не торопятся вакцинироваться от коронавируса
16.03.21 16:17

Александр Усик рассказал, что его удивило в общении с Митрополитом Онуфрием
16.03.21 16:04

Le Figaro: Медведчука обложили санкциями и вызывали на допрос в СБУ за критику украинской власти
16.03.21 15:47

Коронавирус сделал подарок для киевских школьников
16.03.21 18:59

Главные новости за 16 марта 2021 года
16.03.21 17:03

Малолетняя модель, попавшая в скандал из-за «романа» с 13-летним блогером, оказалась внучкой чиновника
16.03.21 16:26

Большинство украинцев не торопятся вакцинироваться от коронавируса
16.03.21 15:47

Коронавирус сделал подарок для киевских школьников
16.03.21 13:24

Кабмин предлагает освободить производителей от ответственности за последствия вакцинации
16.03.21 09:38

Жертвами COVID-19 в Украине стали еще 264 человека
15.03.21 20:18

Украинские школы могут вернуться на дистанционку
15.03.21 19:00

Главные новости за 15 марта 2021 года
15.03.21 16:54

Главсанврач Украины заразился коронавирусом после прививки
15.03.21 13:52

Дубинский перестал быть «слугой народа»
14.03.21 09:32

Троих норвежских медиков госпитализировали с тромбами после вакцинации от коронавируса
14.03.21 11:57

Американцы поведали, как спать правильно
13.03.21 17:07

Гривна начнет неделю с небольшого подорожания
14.03.21 10:13

Финансисты спрогнозировали курс гривны на ближайшие несколько лет
13.03.21 17:16

В Украине сильно испортится погода: повалит мокрый снег
13.03.21 15:16

В мире от ВИЧ-инфекции вылечился четвертый человек
13.03.21 14:29

На Буковине сторонники ПЦУ жестоко избили 63-летнего прихожанина УПЦ
14.03.21 11:24

Пенсионер в Англии случайно обнаружил на участке средневековый дворец
14.03.21 12:30

В «Динамо» назрел нешуточный конфликт между Луческу и самым высокооплачиваемым легионером
13.03.21 13:36

Астрофизики NASA решили искать внеземные цивилизации по-новому
Фото и Видео
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Легендарная американская певица огорошила поклонников печальным признанием
Мощный взрыв оставил без света и забора целую улицу в Боярке
Мощный взрыв оставил без света и забора целую улицу в Боярке
В Сети появилось видео неудачной погони за доставщиком еды на скутере
В Сети появилось видео неудачной погони за доставщиком еды на скутере
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Появилось видео моржа, который на льдине приплыл из Арктики в Ирландию
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
Японцы теперь будут пить пиво по-новому
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
«Конец эпохи бедности»: в родном городе Зеленского пенсионеры устроили битву за просрочку на помойке
Детский омбудсмен заинтересовался «романом» между 8-летней моделью и 13-летним блогером
Детский омбудсмен заинтересовался «романом» между 8-летней моделью и 13-летним блогером
В России мост эпично «устал» под грузовиком
В России мост эпично «устал» под грузовиком
Комаровский посетовал на «ребят с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду»
Комаровский посетовал на «ребят с фаерами, которые кричат, дерутся, бьют друг другу морду»
Донецкий террорист захотел сравнять Славянск с землей, чтобы потом отстроить
Донецкий террорист захотел сравнять Славянск с землей, чтобы потом отстроить
fraza.com
Новости блогосферы
16.03.21 15:10

Китай вытер ноги об Украину
15.03.21 10:37

Реквием по украинскому чернозему
13.02.21 15:20

Гражданин Украины не обязан поддерживать политику властей и быть патриотом
09.02.21 20:27

Зеленский совершил государственный переворот. Его ждет уголовная статья

Опрос

Если бы выборы президента были сегодня, за кого бы вы проголосовали?

посмотреть результаты
© 2021 год «Фраза.юа» - свежие онлайн новости Украины и мира, авторские статьи. Все права защищены.

При использовании материалов обязательно размещение прямой и открытой для индексации ссылки на «Фразу.юа», размещенной не ниже третьего абзаца. Юридическую поддержку проекту предоставляет адвокат Вячеслав Соколов.

Редакция Фраза.юа оставляет за собой право не соглашаться с мнением автора, однако предоставляет свободу слова в соответствии со ст. 21, 24 и ст. 34 Конституции Украины.