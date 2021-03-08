К концу недели в Украине повалит снег и ударят морозы

Главное: Погода в Украине испортится. Ожидается снег.

Детали: К концу недели, в пятницу, 12 марта, в Украине сильно испортится погода. Свой прогноз дали в Гидрометцентре.

Синоптики предупреждают о дождях и снеге. Сухо будет лишь на востоке страны и в Крыму.

Днем ожидается от минус 3 до плюс 7, а ночью будет от 12 мороза до 2 тепла.

В Киеве пройдет мокрый снег: днем прогнозируют от минус 2 до 0, а ночью 5-7 мороза.

Карта погоды:

В тему: Ранее синоптики говорили, что в Украину неожиданно вернутся неслабые морозы.