Установлена связь между коронавирусом и группой крови

Главное: Ученые подтвердили, что коронавирус предпочитает людей со второй группой крови.

Детали: Ученые обнаружили связь между группой крови и коронавирусом. Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на Американское общество гематологии Blood Advances, вирусный RBD-домен предпочитает антигены второй группы крови.

Вирус использует белковый комплекс RBD для того, чтобы прикрепляться к клеткам-хозяевам, и от силы его связывания зависит легкость заражения человека. Тем не менее, по словам ученых, их исследование не позволяет понять, как будет протекать болезнь у пациента, но дает возможность оценить влияние фактора группы крови на этот процесс.

Отмечается, что данное исследование может помочь определить, кто именно больше всего склонен к заражению вирусом или проявлению определенных симптомов.

В тему: В марте 2020 года китайские ученые установили, что люди со II группой крови чаще других «подхватывают» коронавирус COVID-19.