Озвучены нетипичные признаки цирроза печени

Главное: Стало известно о нетипичных симптомах цирроза печени

Детали: У цирроза печени могут быть весьма странные симптомы. Об этом сообщили британские врачи.

По их словам, к ним можно отнести слабость, быструю утомляемость, раздражительность, а также нарушения сна.

Специалисты говорят, что на болезнь могут указывать возникающие без причины кровотечения из носа и десен, частую тошноту, потерю аппетита и снижение веса.

Также к признакам цирроза печени отнесли кожный зуд, покраснение ладоней, сосудистые звездочки на теле, пожелтевшие кожа и глазное яблоко.

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