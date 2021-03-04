Красную книгу Украины пришлось существенно расширить

Главное: Красную книгу Украины дополнили. Впервые за двенадцать лет.

Детали: Красную книгу Украины пришлось дополнить. Произошло это впервые за последние двенадцать лет.

Об этом информирует пресс-служба Минэкологии.

Как отмечается, в список редких и находящихся под угрозой исчезновения или исчезнувших животных, растений и грибов, был внесен сразу 171 вид.

Стоит отметить, что это будет четвертая редакция Красной книги Украины.

Так, как сообщается, в нее добавили три вида кольчатых червей, 36 моллюсков, 112 членистоногих и семнадцать.

Известно, что под угрозой исчезновения, среди прочих, оказались рак толстопалый, водомерка наяда, коконопряд золотистый, веретенник большой, тритон гребенчатый, ящерица Линдгольма, бычок Штейница, речной угорь, обыкновенный подуст и суслик малый.

Есть и хорошие новости: из печального списка решили вычеркнуть 27 видов, например это гадюка Никольского, морской крот и махаон.

Сейчас в Красной книге нашей страны числятся 687 видов.

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