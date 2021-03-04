В Украине зафиксированы первые случаи заражения опасной для детей мутацией коронавируса

Главное: В Ивано-Франковске зафиксированы первые случаи заражения так называемым «британским» штаммом коронавируса в Украине.

Детали: В Украине уже официально подтвердили два случая так называемого «британского» штамма коронавируса. Как сообщает «Сегодня» со ссылкой на Институт эпидемиологии и инфекционных болезней, новый штамм обнаружили у двух больных из Ивано-Франковска.

Сейчас они находятся под наблюдением медиков.

При этом, по словам вирусолога Аллы Мироненко, «люди, которые будут привиты, они не заболеют „британским“». «А если они заболеют южно-африканским, кто-то из них, то болезнь пройдет легко. И никто из них не умрет», — добавила она.

В тему: В декабре 2020 года власти Великобритании признали, что новый штамм коронавируса, который на прошлой неделе был обнаружен на юго-востоке Англии, вышел из-под контроля. В Минздраве страны сообщили, что новый SARS-CoV-2 распространяется быстрее обычного и стал доминирующим в Лондоне: отмечается, что данный штамм на 70% заразнее предыдущего. Из-за этого два десятка стран (в том числе членов ЕС) уже прекратили сообщение с Британией.

Тогда же ученые из британской правительственной консультативной группы по новым и возникающим респираторным вирусам установили, что новый штамм коронавируса может быть более заразным для детей.

Впоследствии эта информация подтвердилась.

На этом фоне Всемирная организация здравоохранения призвала Европу удвоить подходы к контролю и предотвращению распространения вируса.

На данный момент ученые насчитали в новом штамме 22 мутации.