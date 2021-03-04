В Киеве уже бьют тревогу из-за скачка заболеваемости коронавирусом

Главное: Стало известно о ситуации с коронавирусом в Киеве. Она ухудшается.

Детали: Глава Госпотребслужбы Киева Олег Рубан сообщил о ситуации с коронавирусом в городе. Его цитирует РБК-Украина.

Медицинский чиновник поведал, что за прошедшие сутки выявили 868 случаев заразы, а днем ранее было 463 больных.

Он заявил: «Сегодня есть поводы для беспокойства относительно распространения инфекции в семьях и организованных коллективах и позднего обращение за медицинской помощью больных».

Кроме этого информируется: «Тяжелые и средней тяжести формы коронавируса фиксируют из-за позднего обращения за медицинской помощью».

Сообщается: «Почти на 60% загружены реанимации города Киева, показатели загрузки больниц 30-40%. Поэтому основной совет: при появлении признаков заболевания сразу обращайтесь за медицинской помощью».

Кроме этого он сказал: «Есть все перспективы для попадания города Киева в «оранжевую» зону. Принимаются все необходимые мероприятия по недопущению этого».

В тему: мы писали, что COVID-19 в Украине продолжает стремительно набирать обороты.