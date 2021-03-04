В ООН призвали мир отказаться от угля

Главное: Мир должен отказаться от угля. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш.

Детали: В ООН считают, что мир должен отказаться от использования угля. Об этом сказал генеральный секретарь Антониу Гутерриш.

Он считает, что это даст возможность «не допустить глобального повышения температуры в мире».

Антониу Гутерриш отметил: «Мы говорим о том, чтобы к 2030-му году сократить использование угля в производстве электроэнергии на 80% по сравнению с уровнем 2010 года».

Генсек ООН добавил: «Пришло время более решительно отказываться от угля как источника электроэнергии».

Предложено делать это в три этапа: отменить все запланированные проекты по строительству угольных электростанций и покончить с зависимостью от угля; прекратить международное финансирование угольных электростанций и переключить инвестиции в проекты в области возобновляемых источников энергии; создавать новые рабочие места за счет развития чистых источников энергии, что позволит решить проблему неизбежной потери работы на шахтах.

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