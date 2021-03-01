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Новости > Ученые рассказали, как вычислить рак по пальцам рук

Ученые рассказали, как вычислить рак по пальцам рук

Агата Кловская
01.03.21 20:18
1145
Ученые рассказали, как вычислить рак по пальцам рук

Главное: Рак можно определить по пальцам рук. Об этом говорят ученые.

Детали: Британские исследователи из Фонда Роя Кастла выявили необычный признак онкологии. Эксперты заявили, что следует обратить внимание на пальцы рук.

Они поясняют, что говорится о симптоме барабанных палочек, или пальцев Гиппократа.

Ученые информируют: «Это колбовидное утолщение концевых фаланг, для которого характерна деформация ногтевых пластинок в виде часовых стекол».

Также уточняется: «Ткань между ногтем и подлежащей костью приобретает губчатый характер, благодаря чему при надавливании на основание ногтя возникает ощущение подвижности ногтевой пластинки».

Сообщается следующее: «У больного с барабанными палочками при сопоставлении вместе ногтей противоположных кистей между ними наблюдается исчезновение щели».

В тему: ранее химиотерапевт предупредил о вреде синтетической одежды.

Тэги: медицина, здоровье, мир, рак, онкология, пальцы, руки

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