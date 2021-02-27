Установление дня памяти св. Григора Нарекаци — очень важное событие, — украинский ученый

Установление дня памяти св. Григора Нарекаци в Католической церкви важно не только с точки зрения экуменизма и общения церквей, — об этом в комментарии AnalitikaUA.net заявил религиовед, кандидат философских наук Руслан Халиков.

По мнению эксперта, на экуменическое значение прославления святого обычно обращают внимание церковные иерархи, но даже со светской точки зрения это очень важное событие.

«Прославление в лике святых, которое состоялось несколько лет назад, равно как и внесение св. Григора в календарь РКЦ в этом году, позволяют христианам разных народов лучше узнать друг о друге. Римская католическая церковь объединяет сотни миллионов людей по всему миру, в том числе и армян. Знакомство с выдающимися мыслителями и подвижниками друг друга поможет сблизиться христианам не только в дни праздников, но и в ежедневном общении», — считает религиовед.

Ранее сообщалось, что Папа Римский Франциск установил 27 февраля — днем памяти Григора Нарекаци.

Как известно, в Соборе Святого Петра в Ватикане во время литургии, посвященной 100-летию Геноцида армян, состоялась вселенская канонизация Григора Нарекаци. Прозвучала латинская формула, и Папа Римский Франциск провозгласил Нарекаци Вселенским Патриархом, Учителем вселенской церкви, Ученым монахом.