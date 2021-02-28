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Новости > Климатологи зафиксировали на Северном полюсе кое-что крайне настораживающее

Климатологи зафиксировали на Северном полюсе кое-что крайне настораживающее

Александр Панько
28.02.21 13:06
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Климатологи зафиксировали на Северном полюсе кое-что крайне настораживающее

Главное: Группа ученых зафиксировала стремительное увеличение содержания пресной воды в Северном Ледовитом океане. Ее проникновение в Атлантический океан может иметь катастрофические последствия для глобального климата.

Детали: Ученые из Вашингтонского университета, Национальной лаборатории Лос-Аламоса и Национального управления океанических и атмосферных исследований США обнаружили, что содержание пресной воды в Северном Ледовитом океане увеличилось на 40% за последние два десятилетия. Как сообщает Lenta.ru, по последним данным, накопление пресной воды происходит из-за таяния арктических льдов.

В настоящее время пресная вода находится поверх соленой и удерживается ветрами в море Бофорта, образуя нечто вроде водяного купола. Если ветры ослабнут, то пресная вода проникнет в северную Атлантику, включая море Лабрадор. Это, в свою очередь, повлияет на крупные океанические течения в Атлантическом океане, а также циркуляцию холодных и теплых вод.

Вывод исследователей основан на моделировании циркуляции океана, которое позволило проследить за распространением пресной воды в море Бофорта в период 1983-1995 годов. Оказалось, что большая часть пресной воды достигла Лабрадора через Канадский Арктический архипелаг. Во время этого события соленость Лабрадора понизилась на 0,2-0,4 части на тысячу частей.

В настоящее время объем пресной воды в море Бофорта в 2 раза больше, чем в прошлый раз, и составляет 23 тыс. кубических километров. Хотя точное воздействие такой пресноводной «бомбы» на Атлантику нельзя спрогнозировать, ученые полагают, что это окажет серьезное влияние на климат всего Северного полушария.

В тему: В начале 2020 года Ученые из университета Святого Томаса в Миннесоте (США) сообщили, что последние пять лет являются рекордными относительно повышения температуры мирового океана.

В сентябре того же года ученые из Бернского университета в Швейцарии установили, что в результате человеческой деятельности частота появления в Мировом океане тепловых волн увеличилась в несколько раз, что имеет катастрофическое воздействие на разрушение морских экосистем и наносит серьезный ущерб рыболовству.

Тэги: США, природа, вода, погода, климат, наука, глобальное потепление, исследование, Северный Ледовитый океан

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