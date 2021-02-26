Лига Европы: «Динамо» и «Шахтер» узнали соперников в 1/8 финала

Главное: Сегодня состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы. Киевское «Динамо» и донецкий «Шахтер» узнали своих соперников на этой стадии.

Детали: Сегодня, 26 февраля, в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала розыгрыша Лиги Европы. Киевское «Динамо» на этой стадии сыграет с испанским «Вильяреалом», а донецкий «Шахтер» — с итальянской «Ромой».

Все пары выглядят так:

«Аякс» (Голландия) — «Янг Бойз» (Швейцария);

«Динамо» (Киев, Украина) — «Вильяреал» (Испания);

«Рома» (Италия) — «Шахтер» (Донецк, Украина);

«Олимпиакос» (Греция) — «Арсенал» (Англия);

«Динамо» (Загреб, Хорватия) — «Тоттенхэм» (англия);

«Манчестер Юнайтед» (Англия) — «Милан» (Италия);

«Славия» (Чехия) — «Рейнджерс» (Шотландия);

«Гранада» (Испания) — «Мольде» (Норвегия).

Матчи 1/8 финала Лиги Европы состоятся 11 и 18 марта.

В тему: Накануне и «Динамо», и «Шахтер» выиграли повторные поединки 1/16 финала Лиги Европы и пробились в следующий этап.