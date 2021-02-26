Все вакцинированные украинцы будут занесены в соответствующую базу данных. Для удобства

Главное: Данные о вакцинации людей от коронавируса в Украине будут вносить в единую электронную систему. Это даст возможность в будущем распечатать для пациентов паспорт вакцинации.

Детали: Данные о вакцинации против коронавируса будут вноситься в электронную карточку пациента после получения второй дозы препарата. Как рассказал региональный координатор по вакцинации в Киеве, начальник отдела первичной медико-санитарной помощи департамента здравоохранения Киевской городской государственной администрации Василий Животенюк в комментарии РБК-Украина, бумажные справки при этом выдаваться не будут.

«После вакцинации человека вносят в единую электронную систему. Это дает ему возможность в будущем распечатать паспорт вакцинации», — рассказал он, добавив, что после этого любой врач, у которого есть доступ, сможет зайти в электронную карточку и увидеть подробную информацию.

«Что человек такого-то числа получил такую-то прививку», — заключил Животенюк.

В тему: 22 февраля 2021 года Индия поставила в Украину первую партию вакцин от коронавируса CoviShield в количестве 500 тыс. доз.

24 февраля началась вакцинация.