В последний день зимы в Украине ожидается снег

Главное: На выходные в Украине ожидается снег. Прогноз дали синоптики.

Детали: Гидрометцентр подкорректировал прогноз погоды на последний день зимы в Украине. Ожидается мокрый снег.

В воскресенье, 28 февраля, осадки прогнозируются на севере и востоке. На остальной территории страны будет облачно, но сухо.

Днем ожидается от 1 мороза до 7 тепла, а ночью от минус 2 до плюс 4.

В Киеве будет облачно с прояснениями и без осадков: днем плюс 2-4, а ночью от 1 мороза до 1 тепла.

Карта погоды:

В тему: мы писали, что к выходным в Украине значительно потеплеет.