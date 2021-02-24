Представитель ВОЗ поведал, когда завершится пандемия COVID-19

Главное: Когда закончится пандемия коронавируса? Прогноз дали в ВОЗ.

Детали: Пандемия коронавируса может завершиться в следующем году. Такой прогноз дал глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге допустил, которого цитируют местные СМИ.

Медицинский чиновник сказал: «Коронавирус продолжит свое распространение, однако необходимости в жестких ограничениях, как раньше, больше не будет».

Он предсказал завершение пандемии уже в 2022 году, но назвал ситуацию «все еще непрогнозируемой».

Представитель ВОЗ добавил: «Новые мутации являются нормой, так как коронавирус пытается адаптироваться к человеку».

Также он подчеркнул: «Худший сценарий развития событий, к счастью, остался позади, так как мы научились бороться с ним и достаточно изучили болезнь».

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