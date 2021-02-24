COVID-19 в Украине не отступает: умерли еще 152 человека

Главное: Жертвами коронавируса в Украине стали еще 152 человека. Заразились 5 850 людей.

Детали: COVID-19 в Украине не снижает обороты. Данные на среду, 24 февраля, приводит министр здравоохранения Максим Степанов.

Он сообщил, что выявили еще 5 850 случаев заразы. При этом госпитализировали 3 049 больных, а 3 645 пациентов выздоровели.

Провели 79 538 тестов: методом ПЦР – 34 351, методом ИФА – 15 548, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 29 639.

Наибольший прирост больных фиксировали в Винницкой (601) и Ивано-Франковской (600) областях, а также в Киеве (547).

Умерли еще 152 человека. Всего жертвами заразы стали 25 461 человек.

С начала пандемии заболели 1 317 694 людей, а выздоровели 1 155 422 пациента.

В тему: ранее эксперты рассказали, как коронавирус повлиял на сон человека.