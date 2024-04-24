Британия передаст Украине высокоточные авиабомбы, — СМИ

Великобритания впервые предоставит Украине авиабомбы Paveway IV в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщил журналист BBC Джонатан Биль в соцсети Х.

«Последняя партия военной помощи Великобритании Украине будет включать бомбы Paveway IV», — сообщил он.

В одном из комментариев к этому посту отмечено, что теперь Россия может попрощаться с Крымским мостом.

Paveway IV — самая современная версия авиабомбы в семействе Paveway. Ее разработала компания Raytheon UK. Высокоточный боеприпас весом 230 кг может поражать цели с помощью GPS, лазерного целеуказания или комбинации обоих. В его основе лежит модифицированная авиабомба Mk 82 с повышенной пробивной способностью.

Paveway IV может использоваться с разных боевых самолетов, включая Harrier GR9, Panavia Tornado, Eurofighter Typhoon и F-35 Lightning II.

Пока неизвестно, какой самолет Воздушных сил Украины может стать носителем таких авиабомб. Однако Paveway IV по своим характеристикам похожа на американские JDAM и французские Hammer. В обоих случаях боеприпасы интегрировали в истребители Су-27 и МиГ-29.

Напомним, Сунак раскрыл детали мощной военной помощи Украине.