Стало известно, как принимать витамины правильно

Популярные диетологи из Великобритании Маргарет Рейман и Эмма Дербишир объяснили, как принимать витамины правильно. Стало известно, в чем суть.

По их словам, прием витаминно-минеральных комплексов и различных пищевых добавок не приносит пользы при условии скрытого голода – дефицита натуральных питательных веществ в организме вследствие плохих пищевых привычек.

Поясняется, что зачастую люди рассматривают прием пищевых добавок в качестве способа «компенсации» последствий неправильного питания и нездорового образа жизни.

Сказано о том, что в условиях современности жители крупных городов склонны употреблять в пищу узкий перечень продуктов, в число которых, к тому же, входит пища с высоким содержанием жиров, сахара и углеводов.

Указывается, что почти половина мирового потребления калорий обеспечивается тремя культурами – кукурузой, рисом и пшеницей. При этом небольшое количество витаминов и минералов, которые содержатся в этих злаках, теряется при интенсивной обработке.

Сообщается, что пищевые добавки действительно способны помочь повысить качество питания, но они не могут стать заменой сбалансированного рациона, состоящего из разнообразных натуральных продуктов.

Также информируется, что не все витаминно-минеральные комплексы одинаково полезны – некоторые из них могут содержать нежелательные или токсичные вещества, а также питательные компоненты в некорректных дозировках и плохо усваиваемых формах.

Резюмируется, что различные соединения в поливитаминных добавках могут конкурировать друг с другом за усвояемость, в результате чего вероятность получения желаемого полезного эффекта дополнительного снижается, из-за чего полагаться на пищевые добавки в целях сохранения здоровья является неправильным.

Ранее канадский профессор назвал опасные пищевые добавки.