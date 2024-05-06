Британские диетологи раскритиковали очень популярную диету

Популярные диетологи из Великобритании Кайл Кроули и Далия Бейдун раскритиковали известную популярную диету. Стало известно, в чем суть.

По их словам, употребление в пищу исключительно яиц и цитрусовых не обеспечивает организм всеми необходимыми питательными веществами и ведет к долгосрочным проблемам со здоровьем.

Так, сообщается, что диета на основе яиц и апельсинов набирает в социальных сетях популярность в качестве безопасного способа снижения веса.

Считается, что комбинация из этих двух продуктов не приводит к недостатку витаминов и минералов в организме из-за высокой питательной ценности яиц.

Указывается на то, что яичный желток богат витаминами A, D, E, K, B1, B2, B5, B6, B9 и B12, а белок содержит большое количество витаминов B3 и B8. Единственный важный пищевой компонент, отсутствующий в яйцах это витамин С.

При этом поклонники такой монодиеты говорят, что этот недостаток можно компенсировать включением в рацион апельсинов.

Диетологи утверждают, что апельсины и яйца сами по себе обладают множеством полезных для здоровья свойств, но важно знать, что в полной мере они проявляются при условии соблюдения сбалансированного питания.

Почему так? Специалисты сообщают, некоторые витамины (например A, D и E) являются жирорастворимыми. Они плохо усваиваются, если в рационе нет рыбы, орехов и морепродуктов. Кроме того, для получения достаточного количества витамина B6 нужно ежедневно употреблять около 20 яиц.

Подчеркивается, что ограничение рациона лишь несколькими видами продуктов, такими как яйца и апельсины, может привести к дефициту питательных веществ и появлению проблем со здоровьем в долгосрочной перспективе.

Такую же опасность могут представлять и другие диеты на основе одного продукта – гречневая, творожная, овощная, рисовая.

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