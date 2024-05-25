Владимир Носов: гражданин Украины финансирует армию России

В Интернете можно найти информацию о двух гражданах Украины — Hocoве Владимире Николаевиче и Носове Константине Владимировиче, которые по данным российской системы СПАРК на временно оккупированной территории АР Крым владеют предприятием «ООО «Бластко» (ИНН 3128097633 юридический адрес: Республика Крым, г. Ялта, пт. Симеиз. Важно отметить, что основным видом деятельности крымской компании Владимира Носова и Константина Носова является производство взрывчатых веществ.

В собственности отца и сына было еще одно предприятие, расположенное в оккупированном Россией Крыму, — «ООО «СК Голубой Залив» (ИНН 9103002863, юридический адрес: Республика Крым, г. Ялта, пгт. Симеиз, ул. Советская, д. 84). Эта компания была ликвидирована только 12.12.2023.

Как установлено из открытых источников, «ООО «Бластко» осуществляет изготовление взрывчатых веществ, а «ООО «СК Голубой Залив» занималось гостиничным бизнесом на ВОТ АР Крым. Из этого можно легко прийти к выводу, что гостиничное предприятие до конца 2023 года платило налоги в казну оккупационной администрации т.н. «республики Крым». А взрывопроизводственная компания продолжает это делать до сих пор. Эти средства используются для финансировании вооруженных сил страны-террориста.

В то же время, как было сказано выше, одним из владельцев указанных субъектов хозяйствования является Hocoв Владимир Николаевич, который контролирует их деятельность на временно оккупированных территориях Украины.

Еще одним примером тесной связи Владимира Носова с представителями бизнеса оккупированного Крыма может быть и то, что Носов является соучредителем «КРЫМБОЛГАРСЕРВИС» вместе с Янаки Николаем Леонтьевичем, который уже находится под санкциями СНБО за сотрудничество с оккупационными властями.



Учитывая эти факты хотелось бы обратить внимание Совета национальной безопасности и обороны Украины на необходимость рассмотреть возможность внесения Владимира и Константина Носовых, а также всех их предприятий в санкционный список.

Деятельностью этих «бизнесменов», по нашему мнению, должны заинтересоваться Министерство обороны Украины, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ), Офис Генерального прокурора (ОГП) и Служба безопасности Украины (СБУ).

О том, как заработанные ими средства в Украине могут направляться на финансирование армии страны-террориста — расскажем дальше.

Как горный бизнес в Украине финансирует россиян

Кроме бизнеса в оккупированном Крыму, семья Носовых имеет много предприятий на подконтрольной украинским властям территории Украины.

Известно, что Hocoв Владимир Николаевич (ИНН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 910314030945) по состоянию на сегодняшний день является бенефициарным владельцем ряда субъектов хозяйственной деятельности на территории Украины, в частности: ЧАО «ИНТЕРВЫБУХПРОМ» (ЕГРПОУ 31385850); ООО «Строительная компания Голубой залив» (ЕГРПОУ 34496075), ООО «КРЫМБОЛГАРСЕРВИС» (ЕГРПОУ 30993483), ООО «Ялтинский БЕТОННЫЙ ЗАВОД Nº 1» (ЕГРПОУ 33876123 695) и ООО «БВР-КОМПЛЕКС» (ЕГРПОУ 35751355).

Журналисты решили исследовать эти компании и оказалось, что одна из них сотрудничает с очень крупными украинскими горно-обогатительными комбинатами Украины.

Речь идет о ЧАО «ИНТЕРВЫБУХПРОМ» (ЧАО «ИВП»), основными клиентами которого, в частности, являются ЧАО «Полтавский ГОК», ПАО «АрселорМиттал Кривой Рог», ООО «Еристовский ГОК».



Полтавский и Еристовский горно-обогатительные заводы принадлежат компании Ferrexpo. Мажоритарный владелец горнодобывающей группы Ferrexpo — Константин Жеваго, против которого в Украине возбуждено ряд уголовных дел. Также известно, что суд открыл дело о банкротстве Полтавского ГОКа. Связано ли с этим делом ЧАО «ИНТЕРВЫБУХПРОМ» Владимира Носова — надеемся покажет следствие.

АрселорМиттал Кривой Рог — крупнейший горно-металлургический комбинат Украины, принадлежащий металлургической компании ArcelorMittal бизнесмена индийского происхождения Лакшми Миттала. Почему международно признанная компания с деловой репутацией избрала для сотрудничества предприятие семьи Носовых остается загадкой.

Сын Владимира Носова — Константин Носов (ИНН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 772804609368) является владельцем ООО «БВР-КОМПЛЕКС», владеющего крупным пакетом акций ООО «ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ» (ЕГРПОУ 32744298).



Это предприятие предоставляет услуги в сфере добывания полезных ископаемых и разработки карьеров для многих украинских горных компаний.

По официальной информации, конечным бенефициаром ООО «ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ» является Приймак Александр Олегович. Он — один из фигурантов схемы и пытается управлять всеми процессами, связанными с деятельностью предприятия.

Господин Приймак тоже очень интересная личность. В частности, ранее уже было известно о «черном» бизнесе его семьи — фирме такси, водители которых развозили наркотики. Кроме того, журналисты зафиксировали, как на фурах его фирмы «Экспресс-Т», перевозящей строительный щебень, закрывают номера автомобилей перед контрольным взвешиванием на трассе. Таким образом Александр Приймак экономит миллионы гривен, которые ушли бы в бюджет.

Однако все же, все решения в ООО «ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ» принимает только господин Носов.

Известно, что ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ тесно сотрудничает с АО «Подольський цемент», входящим в компанию CEMARK CRH в Украине.

Интересно, известно ли директору АО «Подольський цемент» Анне Диаковой и руководству ведущего производителя строительных материалов в мире и крупнейшему в Северной Америке и Европе CRH, что они сотрудничают с предприятиями, владельцы которых имеют бизнес в оккупированном Россией Крыму?



Анна Диакова, директор АО «Подольський цемент»

Еще одно достаточно крупное украинское предприятие — ООО «Винницкое карьероуправление», владельцем которого является Нестеренко Оксана Геннадиевна, также активно сотрудничает с ЧАО «ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ».

По данным Винницкой областной военной администрации, «ЗАХИДУКРВЫБУХПРОМ» разрабатывал «Проект взрывных работ» для Писаревского карьера (расположен в селе Писаревка Хмельницкого (бывшем Калиновском) района Винницкой области).



Различные источники в бизнесе также сообщают, что предприятия Носовых могут предоставлять услуги и одному из крупнейших в Европе производителей цемента ЧАО «Ивано-Франкивськцемент». Его руководителем являється Николай Круць (экс-народный депутат Украины).

Итак, мы показали лишь часть проблемы, которая может представлять угрозу обороноспособности и экономике Украины. Иметь предприятия во временно оккупированном Крыму и платить налоги в казну страны-террориста, чтобы она потом убивала украинцев — сейчас это нонсенс. Однако, к сожалению, это действительно может происходить. Надеемся, что владельцы упомянутых горно-обогатительных и цементных предприятий будут более тщательно и детально изучать репутацию тех, с кем они сотрудничают, а также пересмотрят свои деловые отношения с такими партнерами как Владимир Носов, Константин Носов, Александр Приймак, Николай Янаки...

По материалам Апостроф