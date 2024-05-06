Выяснилось, почему людей так тянет пить пиво

Российский диетолог Маргарита Королева объяснила, почему людей тянет пить пиво. Этому есть вполне научное обоснование.

По ее словам, это объясняется нехваткой в организме человека витаминов и нутриентов, содержащихся в данном напитке.

Говорится также о том, что в пиве содержатся витамины группы В, витамины А, D, и К, клетчатка растворимой формы, кремний.

В этот напиток входит хмель, который не только расслабляет, но и бодрит.

Эксперт сказала: «Зная об этом, люди ведутся на этот якобы полезный состав, считая, что так они помогают своему здоровью».

Впрочем, напоминается, что частое употребление пива причиняет вред здоровью, а также грозит привыканием.

Дело в том, что постепенно человек начинает увеличивать порции напитка, что наносит удар по ЖКТ, так как пиво усиливает процессы брожения и наращивает патогенную флору.

В результате это снижает иммунитет и останавливает выработку собственных витаминов группы В.

Резюмируется, что пиво представляет собой сильный диуретик (мочегонное средство), нивелирующий собственные полезные качества.

Ранее канадский профессор назвал опасные пищевые добавки.