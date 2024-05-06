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Новости > Ученые объяснили, почему планеты падают на звезды

Ученые объяснили, почему планеты падают на звезды

Александр Панько
06.05.24 05:11
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Ученые объяснили, почему планеты падают на звезды

Эксперты из Даремского университета и университета Лидса в Великобритании объяснили, почему планеты падают на звезды, после чего они сгоряют. Появились данные их отчета.

Ученые занялись изучением распадающихся орбит планет класса горячий Юпитер, то есть газовых гигантов, расположенных настолько близко к своим звездам, что их полный оборот по орбите длится лишь несколько земных часов.

Специалисты проанализировали планету WASP-12b, которая находится в 1,4 тысяче световых годах от нашей планеты.

Выяснилось, что родительская звезда WASP-12 этого горячего Юпитера постепенно рассеивает гравитационную энергию планеты своим мощным магнитным полем.

Сообщается также, что когда приливные силы внутри звезд движутся внутрь, они сталкиваются с магнитными полями и сами преобразуются в магнитные волны, которые распространяются наружу и замедляют движение планеты, приближая ее к себе.

Резюмируется, что WASP-12b врежется в свою звезду и будет поглощен ей всего через несколько земных лет.

Ранее ученым удалось разгадать еще одну тайну Вселенной.

Тэги: ученые, мир, космос, наука

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