Оружие и снаряды из США «пошли» в Украину

США начали поставлять в Украину оружие и снаряды в рамках нового пакета военной помощи. Об этом поведал пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер во время брифинга.

Генерал сказал: «Мы уже начали процесс перемещения части оружия, боеприпасов и оборудования, которое, как я уже говорил, будет доставлено в течение нескольких дней, если не раньше».

Военный отметил, что он «не будет вдаваться в подробности, когда именно боеприпасы или оборудование попадут в Украину».

Сообщается, что для поставок некоторого оборудования потребуется больше времени, чем для другого.

Резюмируется: «Когда речь идет о таких важных вещах, как боеприпасы, мы уже начали их доставку».

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